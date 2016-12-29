不被身材侷限，忠於自己！大尺碼模特兒Ashley Graham登上英國《VOGUE》封面
你是否曾好奇過，需要具備什麼條件才可以成為《VOGUE》的封面人物呢？是亮眼的外型？性感的身材？獨特的個人風格？還是強大的背景？也許以上皆非，有可能以上皆是，不管如何，英國版《VOGUE》2017年1月封面人物Ashley Graham都會打破你對於「封面人物」的既定印象和猜疑！
現在28歲的Ashley Graham以大尺碼模特兒出道，與多數的模特兒比起來，16碼的身材讓她非常顯眼且辨識度及高，不過這並不影響她的模特兒事業，她曾多次登上《VOGUE》和《Glamour》等時尚雜誌，她同時也是《運動畫刊Sports Illustrated》第一位大尺碼女模封面。因為工作關係獲得知名度和關注後，Ashley Graham積極幫助這個注重外在美的世代消弭對於身材的迷思，像是與Addition Elle合作，推出一系列共同設計的大尺碼內衣，在紐約時裝週，率領更多棉花糖女孩一起走秀，展示；她也是那位在DNCE樂團〈Toothbrush〉性感MV的女主角；Ashley Graham更加入在最新一季的《超級名模生死鬥》主持人行列，延續泰拉班克斯Tyra Banks想破除的「模特兒等於紙片人」的概念。不僅如此，Ashley Graham更在今年，成為英國版《VOGUE》1月號的封面人物。
英國版《VOGUE》總編輯亞歷桑德拉舒爾曼Alexandra Shulman表示之所以看上Ashley Graham，並非僅因為她代表非傳統的美，她過去的工作夥伴們認為Ashley Graham能成為封面人物，是因為她的口條清晰，同時能提出值得思考的觀點，還有具有渲染力的正能量。
※來源：VOGUE UK, Instagram@theashleygraham
(雜誌精選)
關鍵字：Ashley Graham
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