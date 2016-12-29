國家標準電子圖書館 明年元旦開張

為因應網路世代的即時性及便利性，經濟部標準檢驗局將國家標準建立成電子圖書館，預計明（106）年元旦上網，供民眾查詢使用，民眾及業界可經由網路快速瀏覽國家標準全部內容，大幅縮短資訊取得時間，提高工作效率，降低成本。

國家標準目前共分為土木工程及建築、機械工程、電機工程等26大類102細分類，共計1萬4千多種。進入電子圖書館即可由目錄選擇想要進入查詢的分類，如B類機械工程、C類電機工程等，並可往下一路至各個標準均可免費瀏覽，讓使用者輕鬆瀏覽全部國家標準電子圖書館的典藏及輪廓。

標檢局指出，民眾也可在國家標準電子圖書館首頁下選擇檢索，利用ㄧ般檢索、總號檢索、進階檢索及區間檢索4種功能，依自己需求快速檢索想要閱覽的國家標準。

標檢局表示，為有效提高我國各產業發展，國家標準電子圖書館將於106年1月1日正式上線服務，或於該局網站台北總局首頁主題網中點選，歡迎產、官、學、研多加利用，並開放全國各大圖書館及大學院校圖書館連結，有效推廣國家標準使用效能；必要時，亦可向該局資料中心洽詢（電話：02-23431982），該局將派員現場服務並提供使用說明。

(工商)