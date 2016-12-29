桂綸鎂 成為香奈兒Chanel台灣首位品牌形象大使
一直以獨特氣質個性美，成為精品品牌座上賓的桂綸鎂，在CHANEL MÉTIERS DART 2016/17工坊大秀後，由品牌宣布，正式成為香奈兒新任品牌大使。
Vogue每年10月號封面的法國拍攝，帶著桂綸鎂前進巴黎也好幾年了，培養起跟Chanel的氣息相通好情誼，之後也常受邀參與品牌在法國巴黎或是世界各地舉辦的全球活動。近期曾前往韓國首爾參加2015/16渡假系列服裝秀，那次她開心見到偶像Tilda Swinton，像小影迷一樣興奮合影。巴黎大皇宮的2015/16秋冬Haute Couture秀，我們也一起拍了高級訂製服與頂級珠寶系列的華美照片。今年的尋找Coco企畫，邀請到葉錦添帶領國際團隊，從電影的角度，走進香奈兒女士的過去與未來，小鎂演繹故事影像獨具風格。
Chanel向來拔擢廣告代言人級品牌大使，都有著嚴謹的評選標準，多年來，華人影星中，也只有周迅一人，這回簽下桂綸鎂，讓她成為華人女星的第二位台灣第一位品牌大使，跟韓國G-Dragon權志龍，美國Pharrell Williams，一同參加巴黎的MÉTIERS DART工坊大秀。
※來源：Chanel
(雜誌精選)
關鍵字：桂綸鎂
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。