桂綸鎂 成為香奈兒Chanel台灣首位品牌形象大使

《VOGUE》雜誌提供。

一直以獨特氣質個性美，成為精品品牌座上賓的桂綸鎂，在CHANEL MÉTIERS DART 2016/17工坊大秀後，由品牌宣布，正式成為香奈兒新任品牌大使。

Vogue每年10月號封面的法國拍攝，帶著桂綸鎂前進巴黎也好幾年了，培養起跟Chanel的氣息相通好情誼，之後也常受邀參與品牌在法國巴黎或是世界各地舉辦的全球活動。近期曾前往韓國首爾參加2015/16渡假系列服裝秀，那次她開心見到偶像Tilda Swinton，像小影迷一樣興奮合影。巴黎大皇宮的2015/16秋冬Haute Couture秀，我們也一起拍了高級訂製服與頂級珠寶系列的華美照片。今年的尋找Coco企畫，邀請到葉錦添帶領國際團隊，從電影的角度，走進香奈兒女士的過去與未來，小鎂演繹故事影像獨具風格。

Chanel向來拔擢廣告代言人級品牌大使，都有著嚴謹的評選標準，多年來，華人影星中，也只有周迅一人，這回簽下桂綸鎂，讓她成為華人女星的第二位台灣第一位品牌大使，跟韓國G-Dragon權志龍，美國Pharrell Williams，一同參加巴黎的MÉTIERS DART工坊大秀。

※來源：Chanel

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