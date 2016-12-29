學警交流 高師大校長到保五總隊精彩演講
國立高雄師範大學校長吳連賞接受內政部警政署保安警察第五總隊邀請，在保五總隊行政大樓4樓大禮堂，以「觀光與社區、城市發展」為題，發表近2小時演講。由於演講內容精彩可期，讓原本可容納500人的會場，擠進了近800人參與，承辦單位立即結合與運用視訊設備，讓所有與會者都能聆聽到這場難得的演講，整個場面可說非常熱絡。
吳連賞校長專業領域為地理學，尤其精於經濟地理、人文地理、工業地理、鄉土與社區研究及產業與都市發展。綜述演講中特別強調以觀光發展做為入口經濟的重要性，並透過社區營造、產業創新、城市美學與觀光規劃之間的連動關係進行詳細的剖析。何為社區營造？其重要價值為何？其與產業發展與城市美學的關係，已從此次演講中讓聽眾們，能夠深刻瞭解高雄產業發展與城市美學風貌。
演講中更以高雄為例，吳連賞指出，高雄擁有獨特的山、海、河、港、產、城資源，如果再融入城市有機體，其發展絕對不可限量。這次的演講可謂精彩絕倫，透過吳校長多年來研究的成果，讓與會的警界朋友們，對這一座美麗城市有更深一層的認識，期能為社區營造與城市美學帶來不一樣的新思維。
(中時)
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