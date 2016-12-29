今年空污狀況有改善 唯臭氧濃度仍偏高

我要評比

環保署公布今年空氣品質監測成果，由於本地污染改善、降雨天數增加，境外污染減緩等影響，PM10超標站日數降低，PM2.5 AQI>150紅色警戒的比率下降，臭氧8小時平均值超標日減少，整體較前1年改善，唯獨臭氧小時超標站日數逐漸增加。

環保署統計今年1月1日至12月25日空氣品質監測結果，主要空氣污染物呈現下降趨勢，如NO2減少9％，SO2減少12％，PM10減少16％等，PM2.5減少最多，達到26％，今年達到紅色警戒站日數為862，相較去年997，減緩13.5％。

若看近3年空氣品質超標前3名地區，則變化不大，但站日數明顯減少，如PM10大於125μg/m3的地區，近3年前3名不排序皆為鳳山、麥寮、楠梓，但站日數已從2014年最高鳳山站35，去年最高楠梓24，到今年最高為麥寮，僅13。

環保署監資處長張順欽指出，今年境外污染物移入減緩，加上全台降水日數、時數都增加，尤其是在南部地區，降水日數增加50％~62％，高雄降水時數增加105％，以及今年1、2月南部大雨等因素，使得粒狀污染物濃度大幅降低，污染物濃度有下降趨勢。

但是，若以空品指標PSI大於100的比率，今年為0.64％，相較去年0.55％略增，張順欽解釋，今年秋天不少颱風逼近台灣，颱風外圍環流在西半部造成沉降作用，擴散條件不佳，導致臭氧濃度上升，尤其是在高屏、北部地區等。

(中時)