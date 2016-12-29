桃園國民運動中心上樑 明年8月完工啟用

桃園市長鄭文燦今 (29)日舉行桃園國民運動中心上樑典禮，預期明年8月完工啟用，有望成為桃園市首座國民運動中心，他說，未來收費標準會低於市面的健身房及韻律教室。

桃園國民運動中心位在桃園區三民路一段與中山東路交叉口，是般民眾俗稱的「老東區」，基地面積2,977平方公尺，規劃興建地上5層、地下2層建築物，總工程經費約4.41億元，教育部體育署補助2億元，自2015年12月21日動工。

桃園市政府表示，桃園國民運動中心外觀融合河川、岩石、山岳等意象，取其與自然景觀和諧共處的意涵，其中地下1、2樓為停車場，1樓為溫水游泳池，2樓為親子遊戲區及多功能教室，3樓有體適能中心、韻律及飛輪教室，4樓為籃球場及羽球場，5樓為室內熱身跑道及半戶外攀岩場等。

桃市府指出，桃園國民運動中心為一複合式多功能室內運動場地，不同於桃園市目前運動場地多以戶外或單一設施場地為多的情形，市民參與運動不用受戶外天氣影響，且完工啟用將依「促進民間參與公共建設法」委由專案管理經驗豐富的中國青年救國團經營管理，將可提供周邊市民優質的運動休閒場所、滿足市民的多元運動需求。

(工商)