明年元旦起 人行將調整CFETS貨幣籃子美元權重

我要評比

華爾街見聞報導，中國外匯交易中心公布，從2017年1月1日起，CFETS（人民幣匯率指數）貨幣籃子中，美元權重由0.2640下調為0.2240。據稱，籃子貨幣權重採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，本期調整係根據2015年度資料。

即將上路的調整中，CFETS貨幣籃子新增11種貨幣，而2016年掛牌人民幣對外匯交易幣種為24種。

市場人士分析，由於今年10月以來人民幣的貶值，主要是受到強勢美元的影響，因此人民幣兌美元貶勢遠較兌一籃子貨幣的幅度強勁。新的計算方法上路後，美元權重降低，CFETS指數走勢受美元影響下降，預料指數走勢將較為平穩。

(工商)