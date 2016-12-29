中年男常憂鬱無力 當心是睪固酮惹禍

男性中年身材發福，當心身心都出問題！1名43歲男性老闆，身形有些微中年發福，日前常感工作無力、情緒低落、下班回家只想癱在沙發，原以為是罹患憂鬱症，最終確診為「男性荷爾蒙低下」。在醫師建議下，透過運動、調整飲食瘦身，並補充長效型睪固酮針劑，半年後症狀明顯改善。

收治該病患的高雄榮總泌尿外科醫師簡邦平指出，據統計，國內40歲以上男性，每4人就有1人患有荷爾蒙低下症，導致男性荷爾蒙之一的睪固酮濃度低於標準值350，同時易出現情緒低落、失眠、體力變差、勃起功能障礙等症狀；他強調，由於部分症狀和憂鬱症類似而易遭誤認，部分民眾常「先跑精神科，再轉介回泌尿科」。

簡邦平補充，荷爾蒙低下症還會導致「肚子大、腰圍粗」，卻常遭不少男性認為是「正常的中年發福」而不予理會。他解釋，脂肪細胞會破壞男性荷爾蒙，且一旦睪固酮低下、不足，人就容易覺得累、肌肉無力，導致無力運動減肥，「造成惡性循環」。

該男性主管在求診後，一邊補充長效型睪固酮針劑，同時養成運動、健身習慣，經過半年療程，不僅憂鬱、身體無力的症狀明顯改善，腰圍、體脂肪也都降到標準值，生活品質和職場表現都恢復良好。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁說，脂肪細胞會分泌女性荷爾蒙，當男性過於肥胖時，體內睪固酮濃度會因此受到影響；他提醒，男性的體脂肪應維持在25%以下，內臟脂肪指數也不應超過10，平時應有固定運動、飲食清淡、睡眠充足等良好習慣。

(中時)