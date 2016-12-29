拚改革 高市議會民調逾6成滿意
高雄市議會第4次定期大會今天閉幕，議長康裕成表示，民調顯示有6成5受訪者對議會改革具信心，6成2對議事透明度感到滿意。
康裕成在定期大會閉幕指出，這次大會雖然小刪市府106年度總預算新台幣1億5000萬元，但在審查過程中，議員對每一筆預算及提案均進行嚴格把關，並延長會議8天進行充分討論。
她也促市府善用每一分預算，將最小資源用於市民最急迫需求的地方，府會一同為市民福祉而努力。
她肯定議會在審查食安條例的修正案時，沒有爭吵、沒有動用表決權，國民黨和民進黨提出的版本內容雖不一樣，但理念相同，兩黨遷就與謙讓，提出議會版本，顯示議會理性討論，也可以良性競爭。
她說，議會持續2年改革，經委託民調顯示，6成5的市民對議會改革具有信心，6成2的市民對議事透明度感到滿意，8成市民滿意議會1年600萬元的節電成效，8成市民對議會推動城市外交的成果感到滿意。
民調也顯示，議會在如何讓市民看到及監督議員問政品質的表現不夠好，康裕成說，明年將規劃隨選視訊計畫，讓市民透過隨選視訊將可隨時隨地看到議員問政，所以，議員問政要再加油。1051229
(中央社)
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