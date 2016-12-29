映誠效應 台南將自設底渣再利用廠

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國內焚化爐底渣再利用最大年處理量的映誠公司，涉嫌亂倒逾8萬公噸爐渣，遭南檢起訴，委託映誠的台南市政府今天表示，台南市將自設底渣再利用廠，預定107年運轉。

市府環保局說，映誠涉及不法，環保局將全力配合檢調偵查，且暫緩撥款給映誠，若是司法確定映誠不法，環保局將追回不法款項，且提出求償。

至於台南市安南區漁塭遭亂倒棄置爐渣，環保局也將要求清除義務人儘速提送處置計畫，清理爐渣。現階段台南焚化爐產出的爐渣，暫時置放在城西掩埋場。

環保局因考慮到不肖業者違法傾倒，已規劃明年自設底渣再利用廠，若招商順利，107年就能運轉，以落實源頭管理，避免破壞環境。1051229

(中央社)