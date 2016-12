網羅百大DJ冠軍Martin Garrix與50組DJ藝人，全台史上最大國際電音《樂托邦國際音樂季》明年四月桃園狂歡！

《VOGUE》雜誌提供。

全台史上最大國際電子音樂季《樂托邦國際音樂季Lootopia Music Festival》即將登場!主辦單位The Loop團隊展現15年製作電音派對大秀的深厚實力,邀請到全球當紅並於今年MTV EMA頒獎典禮上勇奪二大獎的史上最年輕百大DJ Martin Garrix,以及其它超過50組DJ和表演藝人出席此為期兩天的戶外超大型音樂季,已引起台灣電子音樂迷的瘋狂討論!

電音天才Martin Garrix今年以二十歲之姿奪下全球年度音樂盛事DJ MAG的世界百大DJ冠軍寶座,他被讚譽為是電音天才、國民老公,憑代表作《Animals》已經在Youtube官方頻道創下超過9億次的點聽率,該曲一推出就在歐洲各國衝上排行榜前幾名,鮮明的洗腦旋律迅速讓Martin Garrix紅遍歐美,也讓他打入美國告示牌Billboard全球百大熱門單曲前40名,最近他更與歌手Bebe Rexha共同合作熱門主打歌《In The Name Of Love》,短短不到五個月便締造2.3億次的Youtube點聽率,成功將電子樂帶入西洋流行領域中,主辦單位看準Martin Garrix的超高人氣,特邀他擔任樂托邦國際音樂季Lootopia Music Festival首波主秀演出DJ,電音迷怎麼能錯過呢!

日期:2017年4月8日、4月9日

地點:桃園埔心農場

