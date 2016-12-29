竹市兒童醫院招商案過關 打造專責兒醫

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新竹市催生首間兒童醫院，並已覓得預定地，招商案29日在市議會審議過關。（徐養齡攝）

新竹市催生首間兒童醫院，招商案29日在市議會臨時會審議通過，衛生局強調將規畫醫學中心級兒童醫院，總床數達200床以上，24小時服務，與會議員則期許興建時期及早定案，解決竹市家長最頭痛的夜診問題。

兒童醫院歷經選地爭議，臨時審議會上，各黨團議員踴躍出席，樂見醫院早日落成，有議員認為，若兒醫沒設產科或婦科，恐會影響早產兒就醫品質，但也有人認為產科會壓縮病床數量及空間。

衛生局表示，兒童醫院設定目標為醫學中心級醫院，提供25科醫療服務，量體為總床數200床以上，提供重症及難症醫療照護，具備24小時兒童急診功能，徹底解決長期困擾竹市家長的夜間急診問題。

有議員質疑兒醫的興建及完工時程，盼府方積極招商，不要讓兒醫淪為沒醫療體系願意興建，也不能為擴大營利而發展成綜合醫院。

衛生局說明，市長林智堅上任後努力推動設置兒童醫院，並廣納醫療專家的意見，曾拜會台大醫院總院及馬偕紀念醫院總院院長、參訪兒童醫院，有不少醫院已釋出興建品牌兒醫的興趣，相信招商會相當順利。

此外，竹市兒童醫院提供罕見疾病及重症病童轉介照護，家長不用再四處奔波求診，另有3歲前兒童預防接種和健兒門診等，將成為桃竹苗區兒童醫療中心。

(中時)