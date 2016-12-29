雙載無駕照 疑似兩國中生自撞死亡

南投縣埔里鎮131線道水頭路往魚池方向，下午3時30分左右發生死亡車禍，2名疑似國中男學生無照騎機車雙載，高速撞擊對向車道旁的電箱及電線桿，1人頭部受到重創，腦漿四溢，當場死亡，另1人則是送醫急救宣告不治，死者身分及肇事原因，警方還要進一步調查。

警方根據鄰近民宅監視器，發現機車從水頭路埔里鎮往魚池鄉方向行駛，突然後座乘客疑似身體失去重心往左偏，機車接著失控衝入對向路旁排水溝，騎士、乘客均被彈飛，1人頭部被路旁電箱削到，頭骨破裂，腦漿四溢，當場死亡，另1人倒臥路旁，消防隊獲報送埔里基督教醫院救治，急救後仍告不治。

死者腦漿甚至噴濺到路旁車輛，機車變形，椅墊、外套等物品散落。警方根據車號查出車主，對方表示機車借他人使用，死亡騎士、乘客疑似仍在就讀國中的學生，警方正在進行身分確認並調查肇事原因。

(中時)