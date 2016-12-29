蔡英文出訪過境美國 陸外交部Say No

總統府日前公布總統蔡英文上任後第二次出訪「英捷專案」，預定明年1月7日出發，15日返抵國門，外傳將過境美國。對此，大陸外交部發言人華春瑩今表示，希望美方恪守「一中政策」及中美三個聯合公報原則，不允許過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

華春瑩說，「一中原則」是國際社會的普遍共識，也是中方處理台灣對外交往問題的一貫原則。希望有關國家慎重處理涉台問題。關於記者提到的台灣地區領導人可能過境美國問題，我想大家對其真實意圖都是非常清楚的。

(旺報)