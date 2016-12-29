新竹菜商組愛心食材平台 月供500公斤蔬果
「讓長輩溫暖度新年！」新竹市政府29日啟動「愛心食材平台」，集結蔬果商們的愛心，每月提供約500公斤蔬果給社區食堂免費認領，竹市26個社區發展據點，可讓千名長輩受惠。
市長林智堅今到經國路果菜市場，代表社區長輩們感謝蔬果菜商們的愛心。他感慨說，不少年邁的爺爺、奶奶們長年飲食節省慣了，造成營養不均衡，為此市府開辦社區食堂，讓老人家有共餐、享健康的機會。
此外，市區部分弱勢家庭仍無法吃好、吃飽，眼看年關將至，氣溫驟降，更需社會各界關懷，「愛心食材平台」成立後，擴大提供竹市26個社區發展據點，不僅服務擴大，蔬果量增加到每月500公斤，每周發放，讓愛心不間斷。
社會處表示，「愛心食材平台」由新竹農產運銷公司提供場地，蔬果攤商捐贈剩餘食材，再由社區關懷據點志工前往領取，若當周仍有剩餘食材，將透過社區據點提供給弱勢家庭，市府近期還推出「微型保險」，保障低收入戶盼結合民間力量，創造更多幸福。
攤商們表示，竹市蔬果品質良好，菜價穩定，不少長輩們從年輕買到老，照顧攤商們的生計，如今角色互換，讓攤商回饋給忠實老顧客，因此對於推廣愛心食材平台，同業們一拍即合，盼讓愛心氛圍蔓延到各角落。
(中時)
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