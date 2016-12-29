台南農會總幹事楊憲仁 接任12年入圍農金獎
台南地區農會12年前逾期放款比率還高達6成，在總幹事楊憲仁接任後，近年降為零，財務結構明顯改善，不僅獲得績優總幹事殊榮，今年還入圍農金獎「經營管理及人才培育獎」，楊憲仁認為「走舊路決不會到新地方」，不斷創新，帶著農會向前邁進。
56歲的楊憲仁接下父親棒子，擔任台南地區農會總幹事12年，著手改善農會財政體質，志金提存的呆帳準備金已逾4億元，對於在農會事務上的改革成功，他歸因於家庭幸福無後顧之憂。
楊憲仁育有3子，長子服務台南市綜合農場品批發市場，次子與3子雙雙考進中油公司，三個孩子在職場上表現盡責，頗得長官賞識，讓他可以對家庭放心，全心改革農會。
抱著「走舊路決不會到新地方」理念，楊憲仁經常利用假日到地方拜訪農民，親和力十足的他能夠放下身段與農民博感情，盡力達成農民需求，因此在每屆農會選出的代表眼中，都獲得相當愛戴。
台南地區農會明年2月將進行農會代表選舉，理事長曾福得任期屆滿將換人，預料將和平推出一人同額競選，農會在穩定的人事下，沒有派系困擾，各項事務繼續往前推動。
(中時)
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