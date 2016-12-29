傳張志軍被撤換 陸委會：不評論不干涉

有媒體28日報導，國台辦主任張志軍因連續誤判情勢，將被撤換，並由上海統戰部長沙海林接任，陸委會29日對此表示，基於兩岸默契，對對方人事不評論、不干涉。

據《財訊》雙週刊報導，國台辦主任張志軍，原本應在2018年3月，大陸第13屆全國人大第一次會議舉行前，與國務院相關部委負責人一起調整，但傳出明年2月初要召開的中共中央台灣工作領導小組會議，內定的出席名單中，國台辦主任的名字已由沙海林取代張志軍。

對於此項傳聞，陸委會發言人邱垂正29日在例行記者會上表示，兩岸互動多年，彼此存在許多相處默契，在人事案方面，一向尊重對方，對於此項人事傳聞，「我們不評論不干涉」。

(旺報)