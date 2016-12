不只劇情好看！盤點6部20162017時尚度精彩可期的口碑電影

《VOGUE》雜誌提供。

電影和時尚一直維持著密不可分的關係,兩者作為彼此的靈感謬思,相互激盪出令人振奮的火花,並在彼此的烘托下成為新的經典。2016年推出的電影中雖然沒有如《穿著Prada的惡魔》大走服裝秀,但設計師Tom Ford執導的《夜行動物》、直擊模特兒生態圈的《霓虹惡魔》,皆一展21世紀的當代時尚。現在就來回顧一下2016年推出的電影當中,哪些是卡司陣容、劇情鋪陳、以及時尚穿搭都兼具的好評佳片!

《第一夫人的秘密Jackie》

賈桂琳甘迺迪Jacqueline Kennedy的經典風格已深植美國文化,而《第一夫人的秘密》造型設計師Madeline Fontaine則完美再現了1970年代的氛圍和時尚。第一夫人優雅而經典的造型,和娜塔莉波曼Natalie Portman具有穿透力的濃烈情感相得益彰,這部電影的表現完全符合、甚至可說是超越了大家的期待。

《樂來越愛你La La Land》

一般來說音樂劇在服裝的呈現上偏好較誇張的表達方式,但《樂來越愛你》卻選擇使用貼近你我生活的服裝搭配,來詮釋這段逐夢之旅。不只是強調真實性,如果仔細觀察《樂來越愛你》一些關鍵的場景,會發現電影中每一幕的服裝和背景都是精心搭配的,服裝造型師Mary Zophres用心至此,時尚迷肯定要把這部電影再好好看一次了!

《夜行人生Live By Night》

由李奧納多狄卡皮歐Leonardo DiCaprio監製、班艾佛列克Ben Affleck自導自演的《夜行人生》,以1920年代為背景,充斥著美麗女人、幫派、盜匪與飛車追逐等畫面。劇中柔伊莎達娜Zoe Saldana、席安娜米勒Sienna Miller和艾兒芬妮Elle Fanning紛紛戴上浪漫波浪鮑伯捲髮,身著時代性強烈的亮片珠飾洋裝,猶如黑幫版《大亨小傳》的搶眼戲服令人印象深刻。

《夜行動物Nocturnal Animals》

要為設計師湯姆福特Tom Ford的電影做造型應該很簡單,直接把伸展台上Tom Ford的時尚華服放在艾美亞當斯Amy Adams、傑克葛倫霍Jake Gyllenhaal和艾拉費雪Isla Fisher身上就好;但是《夜行動物》卻跌破眾人眼鏡,完全沒有出現Tom Ford自家款式,不過造型師Arianne Phillips仍發揮一流的時尚功力,一件件剪裁細膩、由Tom Ford訂製服工坊所承製的戲服,照樣讓時尚迷看得津津有味。

《霓虹惡魔The Neon Demon》

「美不是一切,它凌駕一切」(Beauty isnt everything. Its the only thing.),在電影《霓虹惡魔》中,模特兒們就算變成了為「美」不擇手段的噬血動物,看起來還是要無敵前衛時尚。於是造型師Erin Benach藉由一套套Emporio Armani、Saint Laurent、Giles的高級華服,將艾兒芬妮Elle Fanning從初來乍到的純真菜鳥,步步營造成一如片名的時尚惡魔。

《攻敵必救Miss Sloane》

涉及美國敏感的槍枝管制議題,潔西卡雀絲坦Jessica Chastain在《攻敵必救》中飾演美國政壇重量級人物,不僅是她從影至今最強悍的角色,更以此問鼎2017金球獎最佳女主角。為了塑造出女強人的形象,潔西卡雀絲坦Jessica Chastain在片中以剪裁俐落、流線型的款式,塑造出專業又不失女人味的造型,簡單卻強而有力的造型成為電影的另類亮點。

※來源:Vogue US、IMDb

