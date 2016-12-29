2016全球最具影響力博物館 北京月季名列第8

環球網報導，國際著名設計網站DesignBoom盤點了2016年全球最具影響力的10大博物館建築。在這分榜單裡，可發現深圳當代藝術博物館和城市展覽館，以及由NEXT建築事務所中國建築師蔣曉飛和荷蘭建築師John van de Water主設計的月季博物館，赫然在列。

由DesignBoom選出的2016前十大最具影響力的博物館建築，分別為墨西哥巴洛克國際博物館、舊金山現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、深圳當代藝術博物館和城市展覽館，非洲裔美國歷史文化國家博物館、里斯本藝術建築與技術博物館、魁北克國家美術館，月季博物館、倫敦設計博物館，及丹麥新搖滾音樂博物館。

月季博物館坐落於北京市大興區魏善莊鎮，原是為舉辦2016年世界月季洲際大會而打造的月季博物館，是由NEXT建築事務所John van de Water和蔣曉飛主設計。靈感來自中國傳統月季花紋飾絲綢。採用建築手法打造了一個有絲綢般華美的月季花式的建築體。

(旺報)