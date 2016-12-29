石門社福大樓啟用 營造長者、幼童幸福據點

我要評比

石門社福大樓今天下午正式啟用，新北市長朱立倫舉行啟用典禮。（李其樺攝）

石門社福大樓正式啟用，朱立倫（中）與在地鄉親合影。（李其樺攝）

朱立倫視察2樓復健站，與長者寒暄問暖。（李其樺攝）

為照顧偏鄉弱勢，新北市政府投入5100萬元在石門打造全新的社福大樓，今天下午舉行啟用典禮，包含幼兒園、活動中心老人復健站等多功能用途，營造長者、幼童幸福據點。

新北市府2014年起在石門興建地下1層、地上5層的多功能社福大樓，今年6月完工，總經費5100萬元由台電全額支出，作為回饋地方建設，大樓外觀以灰色石塊拼貼出「石」字邊框，並以黃、藍、綠、粉紅色塊拼板裝飾，相當獨特美觀。

朱立倫表示，社福大樓不但有優質的幼兒園，也提供市民社區交流、健康休閒、樂齡學習的場所，同時設置定點復健站，請來台大金山分院醫師提供專業照護，讓長者可以在地樂活。

(中時)