最KUSO也最療癒的《杯緣子展》來了！千隻杯緣子扭蛋大軍進擊登場！

《VOGUE》雜誌提供。

用千奇百怪的姿勢轟動了扭蛋界，今年冬天杯緣子小姐即將來台為大家帶來最KUSO和最療癒的展覽！ 本次展覽，漫畫家田中克己的典藏原畫與歷代杯緣子也首度登台， 這次展覽更獨家提供超過1000隻以上的歷代杯緣子扭蛋，除了手繪原稿外並將去年於日本展示過的杯緣子香檳塔，原汁原味地於台灣霸氣重現！

而杯緣子小姐這次來到了寶島台灣當然也要體驗各式各樣的當地風情，融合台灣名勝夜市，民眾可在展場中與杯緣子小姐一同體驗環遊台灣的旅遊氣氛。 杯緣子為平凡無奇的食器帶來意想不到的驚喜感，展覽期間與台灣的西雅圖極品咖啡合作推出杯緣子咖啡館，不僅有手作的咖啡與輕食，其中印有杯緣子頭像的起士布丁塔採每日限量販售，萌萌的表情讓人捨不得吃下肚，快來與杯緣子小姐來場浪漫的午茶約會吧！

創造驚人銷售奇蹟的扭蛋-杯緣子。2012年7月，日本一家規模只有10人的小公司「奇譚俱樂部」，創造出一款前所未有的扭蛋「杯緣子コップのフチ子」，從此在業界掀起一股杯緣子風潮。杯緣子在日本大賣後，奇譚俱樂部接連推出各種系列扭蛋，還有變形的「杯底子」系列（杯緣子被壓扁在杯底），接著開始有一大串的廠商及名人洽談合作，包括、船梨精、Hello Kitty等，本次展覽將展出各式各樣的杯緣子，有點搞怪有點可愛讓人笑中帶淚，這就是杯緣子的搞怪奇幻世界。

杯緣子展

展覽日期：105年12月24日(六)至106年2月12日(日)

展覽地點：三創生活園區-12樓 (台北市中正區市民大道三段2號)

展覽時間：週一至週日11:00-19:00 (18:30 停止售票及入場/ 除夕休館)

※來源：寬宏藝術

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