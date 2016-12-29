台東民宿業者獲認證 英語嘛也通
吃米苔目、住民宿，說英語嘛也通！台東打造英語服務環境，有104家商店、民宿業者獲得英語服務認證。
為打造台東英語觀光環境，台東縣政府今天舉辦「國際友善環境營造國際人才培訓暨推廣英語服務標章授證典禮」，由台東縣長黃健庭頒發英語服務標章獎座與證書予104家業者。
台東縣政府國際發展及計畫處表示，這次英語服務認證以購物消費、住宿餐飲、觀光遊憩、交通運輸等業者為推動對象，分別就業者實地設施標示、服務措施、英語能力、網站資訊、專則及整體服務品質與創意等評分。
總分為400分，達320分以上為金質認證，280分以上則可獲得銀質認證。參加的118家業者，其中完成認證104家，有21家獲得金質認證、48家獲得銀質認證、35家獲結業證書，其中以民宿業者獲認證最多。
黃健庭表示，為提升台東縣全球能見度並與國際接軌，讓台東邁向「國際幸福城市」，營造台東成為國際友善的環境，國際人才培訓及商家英語服務標章的認證，是首要推動的政策。
台東縣政府特別安排三位外籍老師專業外籍顧問與團隊，實地前往店家瞭解服務項目跟環境，定期授予英語課程。輔導台東地區業者，通過認證的商家將在門口張貼標章，讓外籍旅客在台東旅遊期間減少因語言所產生的不便，快速辨識友善英語服務店家。
此外，還發行友善英語服務店家摺頁地圖，提供外籍旅客完整資訊，而無法全程參與課程的業者，縣政府也製作小卡片協助在短時間內提升英語溝通能力，創造外籍人士與店家的雙贏局面。1051229
(中央社)
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