共軍秀肌肉？陸：例行演訓有助台海穩定

針對中共海空軍近期演訓是否是對台「秀肌肉」，中國大陸國防部發言人楊宇軍今天說，遼寧艦遠海訓練等都是計畫內的例行演訓，有利於維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定。

大陸國防部下午舉行例行記者會。有陸媒記者提問時說，中共海軍航空母艦遼寧號編隊近期從事遠海訓練，台灣方面表示會密切偵查監視，台媒則說相關演訓是大陸對台「亮肌肉」，以此要求楊宇軍評論。

楊宇軍表示，遼寧號編隊近日赴西太平洋等海域從事的相關訓練，都是按計畫進行，「有關方面」的活動影響不了編隊的正常航行和訓練。

他說，中共海空軍近期演訓活動都是計畫內的例行演習。「部隊開展演練，有利於我們提高反對台獨、保衛國家主權和領土完整的能力，有利於維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。」

至於遼寧號是否會在南海進行冬季訓練，楊宇軍僅說，遼寧號編隊這次訓練既包括西太平洋有關海域，也包括「其他有關近海的一些海域」。相關部門會適時發布具體訓練情況的訊息。

對於媒體報導遼寧號編隊穿越宮古海峽時有日本潛艇企圖混入，陸方出動反潛直升機應對，楊宇軍說：「有關媒體的想像力實在是太過於豐富了。」

談到日本軍艦跟蹤監視，楊宇軍表示：「遼寧艦既威武又漂亮，如果有人對它感興趣，遠觀也好，偷窺也罷，只要不違反相關法律，不妨礙航行安全和自由，我們也不在乎。」

被問到陸方強調遼寧號編隊訓練應享航行自由，是否與先前反對美國航行自由矛盾，楊宇軍說，大陸尊重各國依法享有的航行自由，但反對濫用航行自由危及他國合法權益和安全利益的做法。1051229

(中央社)