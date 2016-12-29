北市擬設空氣品質淨區 1線2站6處
台北市環保局今天說，環保署擬在全國各地推動空氣品質淨區，明年初將公告1線2站6處，包含國父紀念館、中正紀念堂、101大樓等地為低污染排放示範區，管制高污染車輛進入。
環保署擬在全國各地推動空氣品質淨區，環保局表示，明年初公告1線2站6處為低污染排放示範區，管制高污染車輛進入，減少民眾受車輛排放廢氣暴露影響，並改善空氣品質。
環保局說，低污染排放示範區預定明年7月1日正式實施，預估一年可減少PM2.5排放量22.6公噸。
環保局表示，明年初公告低污染排放示範區，類似環保署所推空氣品質淨區，受管制車輛進入該區，會加強排氣檢測稽查，不符合排氣標準者，依空氣污染防制法相關規定裁罰，另外，柴油車若取得A2以上自主管理標章者，可排除管制。
1線2站6處包括：新生南路（羅斯福路口）-松江路（民權東路口）路段；台北及市府2處轉運站；陽明山前山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠、101大樓等6大觀光景點。
環保署也擬修正空污法，未來只要是受限制車輛進入限制區，不須經過排氣檢測即可裁罰，環保局表示，此修法目前研擬中「台北市宜居永續城市自治條例」的「低污染排放區」劃設規定相符，未來只要高污染車輛進入「低污染排放區」，就可依法直接開罰。
環保局表示，在自治條例未完成立法或環保署空污法未修正前，將會在明年初公告1線2站6處為「低污染排放示範區」，先行暖身，讓民眾及車主熟悉未來「低污染排放區」運作，同時評估管制成效，具體展現台北市改善空污的決心與企圖心。1051229
(中央社)
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