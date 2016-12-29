北市府訴請撤銷遠雄大巨蛋展延經營許可仲裁敗訴
紛擾不斷的台北大巨蛋工程，遠雄巨蛋公司提付仲裁，經台灣營建仲裁協會，作成就大巨蛋工期展延，及展延許可年限（指經營年限）各110日後，北市府不服展延許可年限仲裁判斷，訴請台北地院撤銷，法官今(29)日審結，判決北市府敗訴。
遠雄巨蛋與北市府，就大巨蛋興建案在2006年10月3日簽約，後來雙方因工期展延發生糾紛爭議，遠雄巨蛋就在去年4月8日向營建仲裁協會提付仲裁，去年12月15日追加「展延許可年限」為仲裁標的。
今年3月16日，台灣營建仲裁協會作成北市府應同意，將契約約定的大巨蛋完工暨取得使用執照期限，自民國103年12月28日起展延110日；同意依雙方興建營運契約約定的許可年限，自民國145年10月3日起展延110日。
北市府對前述仲裁判斷結果，不服展延營運許可110日部分，在今年4月21日，向台北地院提出撤銷仲裁判斷訴訟。法官審理後認為，本案並沒有如北市府所稱逾越仲裁協議範圍情形，也沒有展延許可年限，仲裁判斷應附理由而未附情形，不構成撤銷仲裁判斷事由，今(29)日下午5點判決北市府敗訴。本案可上訴。
(中時)
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