舉重》奧運金牌許淑淨獲四等景星勳章
為台灣拿下2016年里約奧運女子舉重金牌的許淑淨，29日在總統府從總統蔡英文的手中獲頒四等景星勳章，以表彰許淑淨對國家及體育界的付出與功績。
2016年對舉重國手許淑淨來說是豐收的一年，甫於8月的里約奧運榮獲舉重女子53公斤級金牌，緊接著國際舉重總會(IWF)亦於105年11月19日在官網公告，2012年倫敦奧運舉重女子53公斤級項目，在金牌哈薩克趙常玲選手藥檢未過後，確定由許淑淨選手遞補金牌！
許淑淨遞補2012年倫敦奧運舉重金牌後，再加上2016年里約奧運甫出爐的金牌，是中華奧運代表團，獲得2面舉重金牌的第一人。
因許淑淨的成就對國家社會貢獻卓著，總統府特別安排在29日舉行授勳典禮，並邀請許員父母、奧運舉重代表隊蔡溫義總教練、吳美儀教練、吳再富教練、中華奧林匹克委員會林鴻道主席、中華民國體育運動總會張朝國會長、中華民國舉重協會張楊寶蓮理事長、雲林縣政府張皇珍副縣長、行政院張景森政務委員、教育部蔡清華次長及體育署何卓飛署長等出席觀禮。
蔡英文於授勳後並期勉各位教練、選手及體育界能攜手同心，繼續努力耕耘，再接再厲，為明年2017年台北世界大學運動會，挑戰巔峰，再創佳績，也祝福淑淨在2018年雅加達亞運及2020年東京奧運再度大展身手，揚威國際。
(中時電子報)
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