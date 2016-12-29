張凱貞出征深圳 新年矢志重返百大

張凱貞在冬訓練習發球。（李弘斌攝）

張凱貞新年新希望（李弘斌攝）

拋開在台北海碩與澳網外卡賽連續「雙亞」陰霾，到韓國放了個小假的「網球精靈」張凱貞經過3周冬訓強化，29日飛往深圳展開2017年賽季。張凱貞說，希望上半年擺脫以往容易受傷的狀況，抓住今年「突破」的感覺，明年世界排名重回百名內！

「海碩盃打完後，去澳網外卡賽也以雙亞軍收場，覺得身心有點難過，趕快去放鬆了一下，」張凱貞說：「度假回來只有3周的時間可以做東訓，是我最短的一次冬訓，所以強度必須拉高，這3周比較疲勞、比較累，行程排得很滿。」

張凱貞在網前反拍截擊。（李弘斌攝）

張凱貞在哥哥張耀綸的協助下進行訓練前的暖身拉筋。（李弘斌攝）

哥哥教練張耀綸（右）協助張凱貞訓練反應。（李弘斌攝）

張凱貞目前世界排名131，新球季將從總獎金增為75萬美元的深圳女網賽起步，接著前往墨爾本參加澳網會外賽，再於農曆春節回台投入第2屆台灣公開賽。如果順利的話，張凱貞也可望披上中華隊戰袍，出征聯邦盃世界組第2級賽事。

儘管今年球季以連續兩項賽事屈居雙亞軍做收，但張凱貞今年在球技和心態上的突破有目共睹，也讓她設定明年重返百名內的目標。只是第一個挑戰，就是避免以往上半年容易受傷的狀況。

「往年上半年都有運動傷害出現，好像失去了整個上半年的機會，一年賽季好像只有打下半年，蠻可惜的。」張凱貞說：「這次冬訓比較短，盡量讓它不去影響我的身體狀況。希望這次的上半年，可以更加注意自己的身體，在比賽中做好身體的調適，也不會把行程安排得太滿。」

迎接2017年，張凱貞也感謝粉絲一路相挺，「在海碩盃深深被球迷粉絲感動到，我知道他們看到了我的進步，也知道自己在這一年有所突破，我會藉由這個突破的感覺繼續往前走，也希望他們繼續支持我向前走！」

(中時電子報)