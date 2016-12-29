自立支援照顧 老人進步到生活能自理

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嘉義縣政府今天在創新學院舉行自立支援照顧成果發表會，參與試辦的老人養護中心等單位發表成果及心得，並分享經驗；參與試辦的阿嬤從原需他人扶持照顧，已進步到生活自理。

嘉義縣政府表示，自立支援照顧模式由試辦團隊崇仁醫護專科學校依長輩的身體及心智狀況，擬定個別訓練方式，針對移除約束、如廁訓練、增加飲水量及步行訓練，試辦近1年，成效佳，今天舉行成果發表。

嘉義縣政府指出，試辦計畫有13位長者參與，平均年齡75歲，最年長90歲，其中1位阿嬤從原先需有人協助移動、坐輪椅、使用背心式約束帶，進步到可以自行上下床、走路及移除約束，同時移除尿布自行如廁，生活自理能力明顯進步。

縣府表示，在日本的長期照顧機構有無提供自立支援照顧訓練，已成為是否入住的指標，台灣面臨長期照顧政策轉型，縣府呼應未來的長照需求，提升照護機構品質，協助居住在機構的長輩適度自立，延緩老化。

嘉義縣長張花冠指出，自立支援照顧計畫是神奇的魔法，老人本來水喝不夠，影響身體健康，現在都可以改善，滿足身體對水分需求；很多全天包尿布，也可以移除，維護老人家的尊嚴；本來需他人扶持，現在都能自行走路。

張花冠表示，把老人家送進養護機構不再只會一直退化到老，照顧服務員也不再只是陪伴和清理，而是有創造性的照顧工作。1051229

(中央社)