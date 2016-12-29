體恤錫克教同仁 紐約警局開放蓄鬍戴頭巾

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紐約市警察局現在開放錫克教（Sikh）員警可因宗教理由，以頭巾代替原本的警帽，並可蓄鬍達半英吋（約1.3公分）。

美聯社報導，紐約警長歐尼爾（James O'Neill）28日在1場新員警的畢業典禮後，宣布這條影響所有有宗教信仰同仁的新規定，但員警必須先取得許可，頭巾必須為海軍藍，並貼上紐約警局佩章。

嚴守教條的男性錫克教徒，常以頭巾覆蓋頭部，他們也不刮鬍子。

錫克教員警之前必須將頭巾戴在警局發給的帽子之下，蓄鬍也因可能妨礙佩戴防毒面具而被禁止。

歐尼爾說，目前約有160名錫克教徒在紐約警局服務。（譯者：中央社廖禹揚）1051229

(中央社)