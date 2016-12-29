杜特蒂：陸造人工島問題不大

我要評比

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天表示，中國大陸在南海建的人工島不是什麼嚴重的問題，如果問題有那麼嚴重的話，美國應該插手阻止這件事的發生。

杜特蒂說，他認為並無必須向北京提起海牙常設仲裁法院7月所做裁決的急迫性，並稱將會在他的適宜時機提起。海牙常設仲裁法院的裁決，否定北京對南海的絕大部分主權主張。

杜特蒂接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問，提到此裁決時說：「我不能就這樣棄之不管。」

他就人工島表示：「如果這個問題真的有那麼嚴重的話，那麼美國應該打頭陣，阻止一切發生。」（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)