土耳其：計畫新年前實施敘利亞全境停火

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，土國與俄羅斯計畫新年前在敘利亞全境實施停火；他並說，土國不會與敘利亞總統巴夏爾．阿塞德談判。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）對A Haber新聞台說，「隨時」可停火，昨天傳出土耳其和俄羅斯已達成協議。

卡夫索格魯說：「我們計畫在新的1年來臨前實施停火。」

他表示，土耳其和俄羅斯立意要確保敘利亞停火。1051229

(中央社)