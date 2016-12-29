韓GFRIEND 首登《紅白》 「大雞大利」拜早年

GFRIEND將登上台視除夕節目《紅白藝能大賞》。（台視提供）

GFRIEND將登上台視除夕節目《紅白藝能大賞》。（台視提供）

台視除夕節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》1月7日將在小巨蛋登場，韓國女團「GFRIEND」的素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智將首登《紅白》陪觀眾圍爐迎雞年，團員們也特別先向台灣觀眾拜早年：「祝大家『大雞大利』！」10月就曾訪台，當時吸引2000名粉絲支持，她們期待能跟台灣粉絲見面，還有吃吃道地台灣小吃。「GFRIEND」目前密練歌舞、對表演內容守口如瓶：「我們正認真準備演出曲目，希望觀眾期待我們當天表現。」

(中時)