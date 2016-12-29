《時來運轉》運彩報報之 鯊魚爭冠　決戰一月

(本報資料照片)

2016澳洲職棒剛結束耶誕假期的明星賽，正式邁入今年度下半球季關鍵期，資深運彩分析師表示，四支戰況膠著的隊伍想要殺進季後賽，現在開始必須場場步步為營，其中要以目前剛好以10勝10負戰績、五成勝率排名第三的阿德雷德鯊魚可能最為辛苦，但若順利闖過一月的艱辛賽程，正所謂「頭過身就過」，爭冠路途將大有可為！

鯊魚開季至今一直表現穩定，新年後的前兩個系列賽，將分別遭遇第四與第二的強盜與騎兵。好消息是對強盜時作客，對騎兵則回到自家主場，恰巧這兩隊主客戰績表現上：強盜主場偏弱，騎兵遠征時對手較有贏面；若鯊魚能掌握到這兩個系列賽的對戰優勢，戰績上必定會躍升為第二，有機會追趕王牌。

緊接著鯊魚有一週的喘息時間，要面對的是戰績墊底的伯斯熱火，這週穩紮穩打後，所維持的競爭狀態，將在隔週對上本季一直佔領寶座的墨爾本王牌，極有可能此系列賽將成為季末首席是否翻盤的決定戰！鯊魚最終週賽程則將對壘藍襪，依據前述推估勝負關係可能已不影響大局。

目前和鯊魚戰績接近的強盜、藍襪、騎兵，會在各自的一月份四輪賽程中，較早遭遇到目前排名第一，氣勢正旺的王牌，以近況來看他們想取得對戰勝場優勢並不容易，這也是為什麼最後一輪才對上王牌的鯊魚將最有機會逆轉封王。喜歡投注讓分與不讓分玩法的澳職彩迷，不妨將這些賽事排程因素納入參考。

(中時電子報)