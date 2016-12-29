彰化副縣長周志中借調屆滿 回彰基擔任副院長

彰化縣副縣長周志中（右）兩年借調屆滿，將回到彰化基督教醫院擔任副院長，魏明谷特別表揚。（吳敏菁攝）

彰化縣副縣長周志中兩年借調屆滿，將回彰化基督教醫院擔任副院長，彰縣府29日在彰化演藝廳舉行擴大主管會報，魏明谷特別表揚，周志中也以縣長的話勉勵大家，「不管您在那個組織，要創造不可取代的價值。」

周志中要回彰基，縣府同仁依依不捨，魏明谷說，借調時間已到，周志中再回到彰基服務，是縣政府影響力的延伸，雖然離開縣府團隊，未來仍擔任彰化縣肉品巿場股份有限公司的董事長，照顧大家食品安全，未來也將聘請他當彰化縣政府的首席顧問，除了感謝還是感謝，還是會常常回到縣府。

周志中感性的感謝魏明谷提攜，把他從彰基的「白色巨塔」拉出來，見識五彩繽紛世界，並把人生比喻成調色盤，從只有單純白色，調成了七彩。這兩年經歷了很多，學習到更多，非常榮幸可以和縣府團隊相處，每一位同仁都是彰化縣的菁英，每次評比、比賽屢創佳績，獲得很多殊榮，可以一起共事是一種福氣，也是一種享受。

空出來的副縣長職位，將由教育處長林明裕接任，現任和美戶政事務所主任陳逸玲、曾擔任教育處副處長將調陞教育處長，人事命令從元旦起生效。

今天珍重再見、離情依依，但周志中投入打拚縣政和過去累積醫療的專業能力都贏得十足的肯定，同仁一起祝福再創人生高峰，周志中也說，相信縣府施政主軸「綠能文化，智慧彰化」可再創彰化縣300年的風光，為彰化歷史寫下璀璨的一頁。

(中時)