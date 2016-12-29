高球台巡封關戰 林文堂4人並列領先

林文堂年終賽首輪並列領先，出現奪本季首冠契機。(TPGA提供)

總獎金台幣300萬元的台灣強基金會菁英邀請賽，29日在台中高爾夫球場開打，首輪形成4強鼎立局面，台灣「高球1哥」林文堂、本季各贏得1場日巡與亞巡冠軍的「阿昌」詹世昌、今年征戰日本長春巡迴賽的54歲汪德昌與蔣辰(豐弟)，同以低於標準桿2桿的70桿並列領先。

本季各贏1場日、亞巡冠軍的詹世昌，台巡封關戰可望錦上添花。(TPGA提供)

首輪只有8位選手揮出低於標桿準，除了並列領先4人，葉偉志、許立朋、許豪升與宋孟璋，同以71桿並列第5。

這場比賽也是2016台巡封關戰，比賽進行3回合54洞比桿賽，共有澳洲、中國、馬來西亞、新加坡、泰國及我國等6國87位好手與12位業餘選手參賽，職業選手冠軍獎金50萬元，台灣選手僅本季獎金榜前30菁英好手具參賽資格。

(中時電子報)