前福建副省長徐鋼受賄案判刑13年

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徐鋼小檔案。(圖/本報系資料)

最新消息，大陸前福建省副省長徐鋼在今天(29日)被依受賄罪判處有期徒刑13年，併科罰金人民幣200萬元(約合新台幣930萬元)，其違法所得予以孳息追繳。

據大陸官方消息，安徽省合肥市中級人民法院公開宣判：2002年至2014年，被告人徐鋼利用擔任福建省人民政府副秘書長、福建省交通廳廳長、中共泉州市委書記職務上的便利或者職權和地位形成的便利條件，為相關單位和個人在公司經營、銀行攬儲、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過其妻餘娜、女兒徐昊皓非法收受相關單位和個人給予的財物共計折合人民幣1977萬餘元(約合新台幣9200萬元)。

法院認為，被告人徐鋼的行為構成受賄罪。鑑於徐鋼到案後，如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以從輕處罰。

徐鋼1958年生於福州人，復旦大學管理科學系工業經濟管理專業畢業，具高級經濟師資格。他是中共十七大、十八大代表，曾任福建省交通廳廳長、省經濟貿易委員會主任、省人民政府國有資產監督管理委員會主任、泉州市委書記、副省長。

(中時電子報)