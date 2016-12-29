如朕親臨 連假帶國寶霸氣旅行

「封條行李束帶」，功能古今融合十分有趣。(時藝多媒體提供)

國立故宮博物院藏品《出警入蹕圖》描繪皇帝出京，護送隊伍氣勢壯觀，是歷代繪畫作品中少見的超級鉅作。古代皇上出巡聲勢浩大，現代人出遊以簡便為主，你的旅行也可「如朕親臨」輕便卻霸氣。國立故宮博物院推出旅行系列商品，結合國寶文物皆富含歷史涵義，與你一起霸氣出遊，巡視你的天下！

收納行李 霸氣外露

外出旅行，行李打包可說是行前準備最費心的項目，讓唐朝仕女為你服務吧。

衍生於唐人宮樂圖的「仕女頭收納小包」大開口可收納瓶瓶罐罐以及3C週邊物件，讓行李箱不再亂糟糟。行李箱外再圍上「封條行李束帶」，向世人宣示「朕不給的，你不能拿！」霸氣保護行李安全，束帶上附加數字鎖，安全指數大大提升。

「兵器環保筷-劍箸」，讓人化身江湖饕客。(時藝多媒體提供)

饕客化身 環保劍俠

旅行吃美食，衛生環保也要兼顧。「兵器環保筷－劍箸」取中國經典兵器造型作為環保筷套，趣味的拔取使用體驗，重現如古代俠士隨身佩件般的瀟灑姿態，吃貨旅人必備。清代畫家郎世寧繪製的系列口袋保溫瓶，瓶身點綴《畫仙萼長春》花鳥圖樣，小巧直瓶設計，可隨時隨地攜帶，保溫保冷六小時，有150毫升以及280毫升兩款規格，小容量不佔包包空間，典雅又節能環保。

2017故宮桌曆推出新一代故宮明星「天雞哥」。(時藝多媒體提供)

桌曆APP 天雞哥伴遊

新年度就用「2017花樣故宮月曆」紀錄你的旅行計畫，還可下載同款APP，內設以文物為素材的創意拍照功能，有故宮新一代明星天雞哥，和你一起刻畫旅途中的每個回憶。只想來場輕旅行，喜歡在書店窩一整天，可背上四庫全書帆布書袋。《四庫全書》編篆時為了美觀與便於識別，採用分色裝幀，經部綠色，史部紅色，子部月白色（或淺藍色），集部灰黑色，四部顔色依據春夏秋冬四季而定。故宮設計的帆布書袋便依據典藏特色，設計成經史子集四款四色，讓你四季都愛讀冊，飽讀古代智慧文化淵藪。

「四庫全書帆布書袋」有經、史、子、集四色四款。(時藝多媒體提供)

新年新願望 朕准了

即日起至106/01/02止，故宮博物院附設商店推出祈願卡活動，共九款各象徵不同意涵明信片供民眾祈願，像是翠玉白菜諧音「百財」、肉形石寓意求「小鮮肉」以及聖旨明信片「讓朕下旨願望都實現」等等，祈願同時還可抽故宮晶華國寶宴。活動期間於故宮商店或故宮精品網路商城消費滿額2,000元，也可抽故宮晶華國寶宴。詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。

(中時電子報)