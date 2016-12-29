如朕親臨 連假帶國寶霸氣旅行
國立故宮博物院藏品《出警入蹕圖》描繪皇帝出京，護送隊伍氣勢壯觀，是歷代繪畫作品中少見的超級鉅作。古代皇上出巡聲勢浩大，現代人出遊以簡便為主，你的旅行也可「如朕親臨」輕便卻霸氣。國立故宮博物院推出旅行系列商品，結合國寶文物皆富含歷史涵義，與你一起霸氣出遊，巡視你的天下！
收納行李 霸氣外露
外出旅行，行李打包可說是行前準備最費心的項目，讓唐朝仕女為你服務吧。
衍生於唐人宮樂圖的「仕女頭收納小包」大開口可收納瓶瓶罐罐以及3C週邊物件，讓行李箱不再亂糟糟。行李箱外再圍上「封條行李束帶」，向世人宣示「朕不給的，你不能拿！」霸氣保護行李安全，束帶上附加數字鎖，安全指數大大提升。
饕客化身 環保劍俠
旅行吃美食，衛生環保也要兼顧。「兵器環保筷－劍箸」取中國經典兵器造型作為環保筷套，趣味的拔取使用體驗，重現如古代俠士隨身佩件般的瀟灑姿態，吃貨旅人必備。清代畫家郎世寧繪製的系列口袋保溫瓶，瓶身點綴《畫仙萼長春》花鳥圖樣，小巧直瓶設計，可隨時隨地攜帶，保溫保冷六小時，有150毫升以及280毫升兩款規格，小容量不佔包包空間，典雅又節能環保。
桌曆APP 天雞哥伴遊
新年度就用「2017花樣故宮月曆」紀錄你的旅行計畫，還可下載同款APP，內設以文物為素材的創意拍照功能，有故宮新一代明星天雞哥，和你一起刻畫旅途中的每個回憶。只想來場輕旅行，喜歡在書店窩一整天，可背上四庫全書帆布書袋。《四庫全書》編篆時為了美觀與便於識別，採用分色裝幀，經部綠色，史部紅色，子部月白色（或淺藍色），集部灰黑色，四部顔色依據春夏秋冬四季而定。故宮設計的帆布書袋便依據典藏特色，設計成經史子集四款四色，讓你四季都愛讀冊，飽讀古代智慧文化淵藪。
新年新願望 朕准了
即日起至106/01/02止，故宮博物院附設商店推出祈願卡活動，共九款各象徵不同意涵明信片供民眾祈願，像是翠玉白菜諧音「百財」、肉形石寓意求「小鮮肉」以及聖旨明信片「讓朕下旨願望都實現」等等，祈願同時還可抽故宮晶華國寶宴。活動期間於故宮商店或故宮精品網路商城消費滿額2,000元，也可抽故宮晶華國寶宴。詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。
(中時電子報)
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