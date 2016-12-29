SBL》造化弄人！林宜輝同時得知獲獎與好友過世
本周二在三義交流道發生撞車意外過世的「老彭」彭彥維，除了女籃國手彭詩晴哥哥身分，也是92學年度HBL強恕拿下第4成員之一，跟他同屆的達欣前鋒林宜輝說：「那天我同時得知老彭過世與自己拿下單周最佳球員，雞皮疙瘩都起來了。」
林宜輝表示，自己跟老彭關係很好，畢竟當時兩人同在強恕打球，高三同屆的有徐偉勝、洪英哲等前SBL球員，高二則有達欣後衛蘇翊傑，「我跟老彭有著革命情感，因為當時強恕練球與比賽環境真的很糟、很操，也很辛苦。」
「當楊子慶(前強恕教練，也跟林宜輝同屆)打電話告訴我老彭過世了，我簡直不敢相信，上個月我才跟他吃過飯，沒想到人竟然這樣就走了，」林宜輝說，「一掛掉子慶電話，我隨即接到媒體通知，自己拿單周最佳球員了。」
林宜輝坦承，當時自己心情很難過，也很不敢相信，自己一起奮戰多年的老隊友，就這樣意外過世了，「我永遠記得那時候高中練球很苦，我們去花蓮打球，還差點無法洗澡與沒地方可住，但我們卻一起挺過來了，還拿過第4。」
當林宜輝在回答這些問題時，儘管好友過世意外已過了兩天，他的臉上卻仍隱藏不住難過與悲傷情緒，不過他還需續在場上拚戰，「別問我是否打球心情受到影響，那是一定的，但我必須撐過去，下周三的公祭我會出席的。」
(中時電子報)
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