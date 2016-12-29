飯店主廚教煮年菜 豐原農會家政婦辦桌秀成果
為落實「食在地、享當季」理念，台中市豐原區農會聘請星級飯店主廚，指導家政班成員，運用在地食材烹煮年菜，上午在朴子辦事處廣場舉辦成果發表會，端出10道低油、低鹽、高纖健康料理，邀請農會成員與社區關懷據點長輩入席，160人開心吃辦桌，提早感受圍爐氣氛。
豐原農會上午搭棚辦流水席，21個家政班各推舉6名高手出馬，從切菜備料、執鏟翻炒、擺盤裝飾到出菜，126名婆婆媽媽大顯身手，端出大豆鮪魚沙拉、鮮蝦粉絲煲、江南芋奶鴨、剁椒魚頭、春捲、神雞妙算、開胃小碟、全家福、古早味紅燒肉及水果共10路年菜料理。
朴子家政班負責「鮮蝦粉絲煲」，班長傅桂香說，自己當家政婦多年，圍爐常做這道菜，以前用沙拉油爆香蒜片，飯店主廚建議改以奶油取代，蒜頭則切成細末，慢火炒成金黃蒜蓉，淋在生蝦上頭蒸熟，香氣口感更為豐富。
「自己的年菜自己煮！」豐原農會總幹事蔡森揚表示，該會為推廣「產地直達餐桌」理念，特聘星級飯店主廚授課，指定使用在地生產的芋頭、馬鈴薯、高麗菜、萵苣等食材，烹煮圍爐團圓菜，並邀地方長輩試菜，賓客們迴響熱烈，不排除明年輔導家政班接年菜訂單。
(中時)
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