賣菜小妹成影后 楊貴媚不放棄改變命運
金馬影后楊貴媚日前上中視《改變的起點》專訪，她從小生長在清苦的賣菜人家，一路從小歌星力拚轉型當演員。剛開始演戲時因為演技生澀受盡奚落，曾被閨密背後中傷，讓她差點退出演藝圈。回想過去曾遭受過的奚落和背叛，楊貴媚說，「遇到任何挫折，一定不要急著放棄，有時候挫折會是推動你成長的最大力量！」
楊貴媚說，自己剛開始連走位都不會，身為新人又不敢發問，常被當眾痛罵「耍大牌嗎？」新人時期的她，常無辜受人數落，但她一句話都不敢回，趕緊轉頭擦眼淚，連哭出聲哭都不敢。有手帕皇后之稱的她，剛開始拍戲時，導演要她哭她根本哭不出，不經過苦心沉潛後，演技脫胎換骨，現在不但一秒就能落淚，還能一哭半小時都停不下來。
拍戲資歷超過35年的楊貴媚也證實，演藝圈確實有特殊的生存法則和血淋淋的女星生死鬥，曾經有一起打拚的圈內閨蜜，背後四處中傷楊貴媚，讓她痛苦到差點退出演藝圈，楊貴媚語重心長地說「在圈內真的要小心，前一秒你們還在同一艘船上，但後一秒她就把妳推下去，讓妳淹死！」
更多精彩內容，請鎖定本周五晚間11點，中視《改變的起點》。
(中時)
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