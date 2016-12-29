科技股帶動 港股微幅收紅

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香港股市今天微幅收高，科技股強勁漲勢壓過美股收跌的利空。美股跌幅創2個月來最深。

路透社報導，恆生指數上漲0.2%，收21790.91點。恆生國企股指數上揚0.1%，收9312.76點。

在權重股騰訊的帶動下，追蹤資訊科技股的指數上漲近2%。

騰訊上漲約2.2%，創7週來最大漲幅，受惠於騰訊昨天表示，微信小程序將於明年1月9日正式上線。（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)