青木定治土撤離台灣 代理商：目前無規劃

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赫士盟餐飲集團今天發表聲明指出，旗下代理品牌青木定治，並沒有規劃撤離台灣，另也對外傳惡意遣散員工等做澄清，並強調對不實報導與言論，保留法律追訴權。

媒體報導，知名甜點店青木定治將於年底撤離台灣，且甜點店內員工遭代理商惡意資遣並告知不給付資遣費用等。代理商赫士盟餐飲集團今天發聲明澄清，並無規劃青木定治退出台灣。代理商完整聲明如下：

1.青木定治目前沒有規劃撤離台灣，原晶華店於12/31租約到期，期滿不再續約。青木定治網路購物及與未來各項營運將持續進行。

2.青木定治提供晶華店員工保留原職、原薪，可以調至原品牌其他店點工作機會，同時也提供保留原職、原薪至赫士盟餐飲集團旗下其他品牌之工作機會。

3.針對未來之變動，有幾位員工持不同見解，目前雙方正與相關單位進行相關程序中。關於惡意遣散，不給付資遣費用之相關報導並不符實，赫士盟餐飲集團將針對不實報導和言論，保留法律追訴權。1051229

(中央社)