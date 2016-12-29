酒駕連座處分同車人 交部：願朝此研商
目前對拒絕酒測者可裁罰新台幣9萬元，並吊銷駕照，但酒駕情況並沒有減少，民進黨立法委員建議酒駕連坐處分同車的人，交通部長賀陳旦表示，願朝此方向研商。
立法院交通委員會今天邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，法務部、教育部、國防部、警政署、衛福部等單位也派人列席。
民進黨立法委員李昆澤說，目前對拒絕酒測者的裁罰，是變相鼓勵民眾拒絕酒測，且拒測後也不會留下酒測前科，英國、美國及日本對拒絕酒測者，都有相關的刑事罰。
李昆澤要求法務部研擬將「酒駕拒絕檢查」納入刑法入罪。
法務部司長林邦樑答覆，會研議並參考各國作法。
民進黨立委陳曼麗、劉櫂豪都建議，考慮酒駕連坐處罰，同車者也有罪。
交通部長賀陳旦說，酒駕涉及公共安全，行政罰部分應加重對累犯處罰，立委連坐建議，願朝此方向協調相關部會研商。
國民黨立委林麗蟬說，目前拒絕酒測罰9萬元並吊銷駕照，但若在未設檢查點處，拒絕警察攔查並加速逃跑，只能依「道路交通管理處罰條例」，罰3000到6000元。
林麗蟬建議，只要拒絕攔檢，都應罰3萬元到6萬元。
警政署主任秘書楊源明說，任何可加強防制酒駕的作法，警政署都贊成。1051229
(中央社)
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