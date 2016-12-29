不知販毒刑責重 青年竟組集團當創業

屏東警分局查獲4名年紀介於18歲到21歲的男女販賣毒品咖啡、梅錠和K他命，警方表示，這些青年完全不知道販毒刑責罪重，認為毒品好賺，用「創業」的概念賣毒品。

屏東警分局表示，被逮捕的3男1女，有2人18歲，1人20歲，1人21歲，平時都有吸毒，從學校畢業後一直沒有正當工作，今年6、7月開始，以創業為目標共組販毒集團，知道個性化包裝及便利性高的咖啡包及梅錠等新興毒品深受青少年喜愛，在市場上相當搶手，開始販毒為業。

警方表示，咖啡包毒品市價每包500元，梅錠每顆700元，利潤極高，4人近半年內，賺了新台幣近百萬元，生活奢靡、揮霍無度，除了用好的、吃好的外，還經常租汽車旅館開趴，泥沼越陷越深。

警方在21歲的陳嫌家中搜到現金60餘萬元，並查獲咖啡包及梅錠等2級毒品及K他命3級毒品共約700公克，警方指出，這4名青年在警訊時表示，雖然知道販賣毒品犯法，卻不知道販毒的刑責這麼重。

警方表示，4名青年販賣2、3級毒品，依毒品危害防制條例，販賣2級毒品，刑責為5年以上有期徒刑，販賣3級毒品，刑責為3年以上10年以下有期徒刑。1051229

(中央社)