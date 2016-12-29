小吃店美耐皿碗抽驗 部分溶出三聚氰胺

台中市衛生局日前抽驗校園周邊小吃店使用中的美耐皿湯碗10件，有5件檢出三聚氰胺溶出，要求業者換容器具使用。

台中市衛生局指出，美耐皿是一種合成樹脂，由三聚氰胺與甲醛聚合製成，因性質輕巧耐摔，廣泛用於小吃店等餐飲業，但若長期使用、洗刷有刮痕並盛裝熱湯等高溫食品時，有三聚氰胺溶出的疑慮，長期累積可能影響人體健康。

衛生局抽檢的10件美耐皿器皿，使用時間最短1個月，最長3年以上，都是用於盛裝熱湯供消費者食用。檢驗結果10件「甲醛」皆為陰性與規定相符；而「三聚氰胺」有5件檢出三聚氰胺溶出。

其中3件為使用超過3年；再分析5件檢出溶出中，有4件溶出值是介於0.8至2.3ppm間，另一件溶出值為3.5ppm(使用1年)，衛生局已立即通知各店家檢驗結果。經再追蹤，檢出超過2.5ppm的小吃店已更換新容器使用。

衛生局表示，美耐皿材質易刮傷，不適用於微波、蒸煮及烘烤，一旦產品有磨損、龜裂或發生老化變色時須加以更換；提醒業者落實自主檢視餐具安全衛生，留意盛裝器皿的材質或有無斑駁、老化、刮傷等情況，為食的安全多一層把關。

衛生局強調，若經查驗違反規定又屆期不改，得處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。1051229

(中央社)