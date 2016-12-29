年菜商機大 飯店推外帶年菜及圍爐宴
農曆春節快到了，團圓圍爐商機大，台中市各大飯店都推出團圓大餐及外帶年菜，不僅提早預購有優惠，除夕到飯店圍爐，多家業者還特別安排喜氣的表演節目及抽獎活動。
台中日月千禧酒店推出新春早鳥訂房7折優惠及春節圍爐專案，除了中、西式經典佳餚之外，還有人氣美食波士頓龍蝦吃到飽，31日前預訂除夕圍爐用餐，即享免1成服務費。除夕當天更邀請國內知名歌仔戲團演出，以傳統戲曲、童玩大街營造過年熱鬧氛圍，還有機會獲得餐券、北京千禧大酒店住宿券等大獎。
台中永豐棧酒店推出「喜迎春 金旺財」圍爐宴與外帶年菜系列，提供中式桌菜與西式自助百匯，明年1月10日前付訂全額除夕中式桌菜，即贈精選法國紅酒1瓶；預訂穎餐廳圍爐就送限量「金華肉醬鮮蝦餃」1份，桌菜再送「台灣梅花豬肉片」1份。除夕當晚特別安排財神爺報喜和魔術師表演。
台中裕元花園酒店推出「金雞報喜」大型除夕團圓宴餐飲活動，由五星級大廚料理年節應景佳餚，高檔食材全搬上桌，還安排樂團表演、舞蹈秀、川劇變臉等表演及貼心的全家福拍攝服務，邀請民眾全家大小到酒店歡度團圓夜。
台中福華大飯店推出「雞祥如意」年菜饗宴及除夕圍爐活動，有中式圍爐饗宴及西式團圓自助饗宴，除夕夜還有財神爺在現場與賓客同樂，並有打卡送春聯、變臉表演、消費滿額抽獎等活動，另提供中、西式年菜外帶組，明年1月9日前預訂可享85折優惠。
台中金典酒店推出曾獲多項美食評比冠軍肯定的「雞運亨通年菜組」，有10人份及6人份因應不同需求，還提供多種單品料理、年節禮盒供選擇，明年1月15日前預訂可以享有特惠價格。1051229
(中央社)
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