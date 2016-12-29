日防衛相參拜靖國神社 北京表達不滿
日本防衛大臣稻田朋美今天參拜靖國神社，中國大陸國防部與外交部發言人相繼表示堅決反對，並指陸方將向日方提出「嚴正交涉」。
日本首相安倍晉三夏威夷時間27日才和美國總統歐巴馬造訪1941年日軍偷襲的珍珠港，並發表演講強調和解的力量。立場鷹派的稻田朋美上午卻參拜靖國神社，外媒認為此舉可能惹來不少爭議。
大陸國防部下午舉行例行記者會，發言人楊宇軍回應外媒提問時說，大陸對稻田朋美參拜靖國神社表示強烈不滿和堅決反對。
楊宇軍還說，安倍在夏威夷發表的演講「沒有絲毫的悔罪之意」，公然將在偷襲珍珠港中喪命的日軍軍官稱為「勇士」，甚至使用「日本帝國」稱謂，「這樣的言行值得世界各國愛好和平的人們高度警惕」。
他表示：「日本軍國主義發動的那場侵略戰爭給地區國家人民帶來了沉重災難。歷史是一面鏡子，只有誠實地面對過去，才能真實地擁有未來。」
大陸外交部發言人華春瑩下午在例行記者會也說，大陸對稻田朋美參拜靖國神社表示堅決反對，將向日方提出嚴正交涉。
她表示，稻田才剛陪同安倍在珍珠港談「和解」和「寬容」，今天就參拜靖國神社，「不僅再次反映出日方一些人頑固不化的錯誤歷史觀，也對所謂珍珠港『和解之旅』形成莫大諷刺」。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。