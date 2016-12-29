陸將實施境外NGO境內管理法 恐增赴陸風險

大陸明年起將實施《境外非政府組織境內活動管理法》，陸委會29日表示，此法賦予大陸公安部門權責，可能增加我赴陸人員的風險，呼籲大陸應保障人權及人身自由權利，盼兩岸民間互動能朝正向發展。

陸委會發言人邱垂正29日在例行記者會上表示，對於中國大陸準備實施《境外非政府組織境內活動管理法》，此法在制訂過程就引發國際社會高度關注，此法將於明年一月一日實行，鑑於此法採取諸多不明確法律概念，加強大陸公安機關的監督管理權限，增加許多限制和法律責任，並賦予公安部門權責，讓公安部門可視情況拘留違反規定的人員，陸委會認為，這可能增加我方赴大陸人員的風險。

陸委會表示，我民間團體長期與大陸民間保持友好關係，對於該法施行可能受到的影響，陸委會提醒赴陸國人，注意相關規範及人身安全，並視情況反映，尋求必要協助。

陸委會指出，境外及兩岸民間團體相互往來，有助於兩岸交流合作，對促進整體發展有所助益也貢獻卓著，大陸應保障人權和人身自由權利，期盼兩岸民間組織在既有基礎上，就不同面向，使兩岸民間互動朝正向發展。

(旺報)