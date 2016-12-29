另類跨年趴！高雄駁二特區倉庫頂吃羊肉爐

在駁二特區的倉庫頂吃羊肉爐、吹風海、看美景，過個另類跨年趴。（文化局提供）

吃羊肉爐驅寒是許多民眾冬令進補的首選，但你有在倉庫屋頂大啖羊肉爐欣賞大船入港兼跨年的經驗嗎？駁二藝術特區推出跨年特別企畫，在大義區C8倉庫屋頂吹海風吃羊肉爐的另類跨年趴。

駁二營運中心主任王慧琳表示，大義區倉庫是平頂式建築，與大勇區、蓬萊區的桁架山形屋頂不同，參與羊肉爐跨年趴民眾，可以飽覽高雄展覽館等亞洲新灣區建築及河海港美景。

會選擇羊肉爐，是因為民眾在冬天喜歡吃火鍋驅寒，而高雄地區最為人稱道的代表性鍋類，又以羊肉爐為最愛，又逢跨年，因而企畫這場前所未見的羊肉爐趴。

羊肉爐趴分為18：30至20：30，與22：00至00：30兩個場次，在網路一開放就被秒殺。

向隅民眾也不必扼腕，文化局紅毛港文化園區12月31日至106年1月2日連續3天，特別邀請紅毛港文化協會及地方人士攜手合作，透過【紅毛港烏金傳奇】闖關活動，讓遊客充分了解早期紅毛港聚落生活的烏魚文化及體認曾經是紅毛港盛世的烏金年代。

只要憑入園門票就可免費參闖關活動，限時完成活動，就可獲得特別情商「紅毛港海鮮餐廳─小紅食堂」製作的烏魚手工魚丸，每天限量400分，送完為止。

(中時)