遭點名註冊率低 華梵大學：是辦教育不是辦學校
教育部首次公布大專校院各校系所及各學制的新生註冊率，105學年共有151個系所註冊率掛零、17間大學學士班註冊率低於6成，遭點名註冊偏低的私立華梵大學校長高柏園今天（29日）強調：「華梵是辦教育、不是辦學校。」他表示會更加努力，讓社會及各界了解華梵是有理想並堅持教育理念的大學。
高柏園表示，華梵大學是由佛教人士辦教育，所有資源都回饋給學生，相對宣傳費用極少，而華梵曾連續9年獲得教育部「教學卓越」獎助，在全國公私立大學（不含技職院校）中僅16所學校獲此獎勵，可以證明華梵辦教育的用心。
高柏園說，雖然註冊率較低、學生人數較少，但華梵大學財務穩健，在104學年度私立大學現金排行第10，華梵將繼續堅持辦學理想，絕不會影響學生權益，並斥資逾3000萬元更新設備，包括新增宿舍、打造全新的創新實作中心、運動健身中心，提供學生更好的學習空間，也代表華梵永續經營的決心。
高柏園表示，社會大眾對華梵辦教育有所不了解，確實是華梵的責任，華梵將更加努力，讓社會各界充分了解華梵辦教育的理念和用心。
(中時)
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